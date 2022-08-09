Сёмин считает, что в поражении «Ференцвароша» от «Карабаха» нет ничего неожиданного

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение, что выход «Карабаха» в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Ференцварошем» не является неожиданностью.

«Видел результат. Могу только сказать, что «Ференцварош» проиграл хорошей команде», — цитирует Сёмина ТАСС.

Он также подчеркнул, что «Карабах» является серьёзным клубом, который постоянно играет в чемпионате и принимает участие в европейских кубках.

«Поэтому ничего неожиданного здесь нет», — заключил Сёмин.

Игра, которая прошла на стадионе Groupama Arena в Будапеште завершилась со счётом 1:3.

В составе «Карабаха» мячи забили Абделла Зубир (7-я минута) и Ибраима Ваджи (54-я,78-я). У «Ференцвароша» отметился Адама Траоре (на 86-й минуте).

Первая встреча между командами завершилась со счётом 1:1.

Подопечные Черчесова сыграют в квалификации Лиги Европы.

Ранее «Пюник» уступил «Црвене звезде» в квалификации Лиги чемпионов.