Сёмин считает, что в поражении «Ференцвароша» от «Карабаха» нет ничего неожиданного
«Видел результат. Могу только сказать, что «Ференцварош» проиграл хорошей команде», — цитирует Сёмина ТАСС.
Он также подчеркнул, что «Карабах» является серьёзным клубом, который постоянно играет в чемпионате и принимает участие в европейских кубках.
«Поэтому ничего неожиданного здесь нет», — заключил Сёмин.
Игра, которая прошла на стадионе Groupama Arena в Будапеште завершилась со счётом 1:3.
В составе «Карабаха» мячи забили Абделла Зубир (7-я минута) и Ибраима Ваджи (54-я,78-я). У «Ференцвароша» отметился Адама Траоре (на 86-й минуте).
Первая встреча между командами завершилась со счётом 1:1.
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