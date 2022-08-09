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«Пюник» уступил «Црвене Звезде» в квалификации Лиги чемпионов

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«Пюник» проиграл «Црвене Звезде» в ответном матче квалификации Лиги чемпионов.
«Пюник» уступил «Црвене Звезде» в квалификации Лиги чемпионов
  • Gettyimages.ru

Игра прошла на Yerevan Football Academy Stadium в столице Армении и завершилась со счётом 0:2.

В составе сербского клуба счёт открыл Гелор Канга (на 44-й минуте). Милан Павлов удвоил преимущество (на 60-й минуте).

В другой встрече «Виктория Пльзень» обыграла дома молдавский «Шериф» — 2:1 (общий счёт встреч — 4:1).

«Маккаби Х» в гостях проиграл «Аполлону Л» — 0:2 (общий счёт встреч — 4:2).

Ранее «Будё-Глимт» Хайкина сыграл вничью с «Жальгирисом» и вышел в следующий раунд ЛЧ.

 

 

 

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