«Пюник» уступил «Црвене Звезде» в квалификации Лиги чемпионов

«Пюник» проиграл «Црвене Звезде» в ответном матче квалификации Лиги чемпионов.

Игра прошла на Yerevan Football Academy Stadium в столице Армении и завершилась со счётом 0:2.

В составе сербского клуба счёт открыл Гелор Канга (на 44-й минуте). Милан Павлов удвоил преимущество (на 60-й минуте).

В другой встрече «Виктория Пльзень» обыграла дома молдавский «Шериф» — 2:1 (общий счёт встреч — 4:1).

«Маккаби Х» в гостях проиграл «Аполлону Л» — 0:2 (общий счёт встреч — 4:2).

Ранее «Будё-Глимт» Хайкина сыграл вничью с «Жальгирисом» и вышел в следующий раунд ЛЧ.