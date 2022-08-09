«Будё-Глимт» Хайкина сыграл вничью с «Жальгирисом» и вышел в следующий раунд ЛЧ
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Игра прошла на стадионе LFF Stadionas в Вильнюсе и завершилась со счётом 1:1.
В составе латвийского клуба счёт открыл Франсис Кьеремех (на 39-й минуте). У «Будё-Глимт» счёт сравнял Йоэль Мугиша (50-я).
Голкипер норвежского клуба Никита Хайкин получил травму на 15-й минуте матча.
Защитник «Жальгириса» Петар Мамич на 55-й минуте получил красную карточку.
«Будё-Глимт» в финале квалификации Лиги чемпионов встретится с победителем пары «Лудогорец» — «Динамо» (Загреб).
Ранее УЕФА наказал «Фенербахче» после скандирования фанатами фамилии Путина в матче с киевским «Динамо».