УЕФА наказал «Фенербахче» после скандирования фанатами фамилии Путина в матче с киевским «Динамо»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал «Фенербахче» за скандирование болельщиками клуба фамилии президента России Владимира Путина в матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с киевским «Динамо» в Стамбуле.

Турецкий клуб оштрафован на €50 тыс. и наказан частичным закрытием трибун, сообщается на сайте организации.

Фанаты стамбульского клуба, присутствовавшие на стадионе, после забитого мяча в ворота своей команды начали петь: «Владимир Путин!»

«Динамо» обыграло «Фенербахче» со счётом 2:1 и вышло в третий квалификационный раунд ЛЧ.

Ранее глава Минспорта Украины высказался о скандировании фанатами «Фенербахче» фамилии Путина.