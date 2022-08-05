УЕФА наказал «Фенербахче» после скандирования фанатами фамилии Путина в матче с киевским «Динамо»
- AFP
Турецкий клуб оштрафован на €50 тыс. и наказан частичным закрытием трибун, сообщается на сайте организации.
Фанаты стамбульского клуба, присутствовавшие на стадионе, после забитого мяча в ворота своей команды начали петь: «Владимир Путин!»
«Динамо» обыграло «Фенербахче» со счётом 2:1 и вышло в третий квалификационный раунд ЛЧ.
Ранее глава Минспорта Украины высказался о скандировании фанатами «Фенербахче» фамилии Путина.