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УЕФА наказал «Фенербахче» после скандирования фанатами фамилии Путина в матче с киевским «Динамо»

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал «Фенербахче» за скандирование болельщиками клуба фамилии президента России Владимира Путина в матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с киевским «Динамо» в Стамбуле.
УЕФА наказал «Фенербахче» после скандирования фанатами фамилии Путина в матче с киевским «Динамо»
  • AFP

Турецкий клуб оштрафован на €50 тыс. и наказан частичным закрытием трибун, сообщается на сайте организации.

Фанаты стамбульского клуба, присутствовавшие на стадионе, после забитого мяча в ворота своей команды начали петь: «Владимир Путин!»

«Динамо» обыграло «Фенербахче» со счётом 2:1 и вышло в третий квалификационный раунд ЛЧ.

Ранее глава Минспорта Украины высказался о скандировании фанатами «Фенербахче» фамилии Путина.

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