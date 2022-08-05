Глава Минспорта Украины высказался о скандировании фанатами «Фенербахче» фамилии Путина
- РИА Новости
«Это было психологическое давление на наших футболистов, чтобы они где-то ошибались. Но я хочу поблагодарить наших футболистов и тренерский штаб – они отработали на сто процентов», — заявил Гутцайт.
Фанаты стамбульского клуба начали петь на трибунах «Владимир Путин» после забитого мяча «Динамо» в ворота их команды.
«Динамо» обыграло «Фенербахче» со счётом 2:1 и вышло в третий квалификационный раунд ЛЧ.
28 июля сообщалось, что УЕФА расследует поведение фанатов «Фенербахче».
Ранее в «Фенербахче» отказались извиняться перед Украиной из-за кричалок про Путина.