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В «Фенербахче» отказались извиняться перед Украиной из-за кричалок про Путина

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Президент «Фенербахче» Али Коч заявил, что клуб не собирается приносить извинения Украине из-за болельщиков турецкой команды, которые скандировали имя президента России Владимира Путина в матче с киевским «Динамо».
В «Фенербахче» отказались извиняться перед Украиной из-за кричалок про Путина

    «Мы не будем извиняться перед Украиной. После неподобающих заявлений посла Украины он должен извиниться перед нами», — приводит слова Коча издание Milliyet.

    Фанаты стамбульского клуба начали петь на трибунах «Владимир Путин» после забитого мяча «Динамо» в ворота их команды.

    «Динамо» обыграло «Фенербахче» со счётом 2:1 и вышло в третий квалификационный раунд ЛЧ.

    28 июля сообщалось, что УЕФА расследует поведение фанатов «Фенербахче».

    Ранее УАФ обратилась к УЕФА из-за скандирования фанатами «Фенербахче» фамилии Путина.

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