В «Фенербахче» отказались извиняться перед Украиной из-за кричалок про Путина

Президент «Фенербахче» Али Коч заявил, что клуб не собирается приносить извинения Украине из-за болельщиков турецкой команды, которые скандировали имя президента России Владимира Путина в матче с киевским «Динамо».

«Мы не будем извиняться перед Украиной. После неподобающих заявлений посла Украины он должен извиниться перед нами», — приводит слова Коча издание Milliyet.

Фанаты стамбульского клуба начали петь на трибунах «Владимир Путин» после забитого мяча «Динамо» в ворота их команды.

«Динамо» обыграло «Фенербахче» со счётом 2:1 и вышло в третий квалификационный раунд ЛЧ.

28 июля сообщалось, что УЕФА расследует поведение фанатов «Фенербахче».

Ранее УАФ обратилась к УЕФА из-за скандирования фанатами «Фенербахче» фамилии Путина.