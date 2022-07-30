В «Фенербахче» отказались извиняться перед Украиной из-за кричалок про Путина
«Мы не будем извиняться перед Украиной. После неподобающих заявлений посла Украины он должен извиниться перед нами», — приводит слова Коча издание Milliyet.
Фанаты стамбульского клуба начали петь на трибунах «Владимир Путин» после забитого мяча «Динамо» в ворота их команды.
«Динамо» обыграло «Фенербахче» со счётом 2:1 и вышло в третий квалификационный раунд ЛЧ.
28 июля сообщалось, что УЕФА расследует поведение фанатов «Фенербахче».
Ранее УАФ обратилась к УЕФА из-за скандирования фанатами «Фенербахче» фамилии Путина.