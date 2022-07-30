УАФ обратилась к УЕФА из-за скандирования фанатами «Фенербахче» фамилии Путина
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«УАФ направила обращение в УЕФА по поводу поведения болельщиков турецкого «Фенербахче» во время домашнего поединка Лиги чемпионов против киевского «Динамо» в матче квалификации Лиги чемпионов», — говорится на официальном сайте УАФ.
Фанаты стамбульского клуба начали петь на трибунах «Владимир Путин» после забитого мяча «Динамо» в ворота их команды.
«Динамо» обыграло «Фенербахче» со счётом 2:1 и вышло в третий квалификационный раунд ЛЧ.
Ранее пресс-служба «Фенербахче» опубликовала заявление в связи с инцидентом, произошедшим во время ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с киевским «Динамо».