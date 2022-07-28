«Фенербахче» осудил фанатов, скандировавших фамилию Путина на матче с киевским «Динамо»

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Пресс-служба «Фенербахче» опубликовала заявление в связи с инцидентом, произошедшим во время ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с киевским «Динамо».
«Фенербахче» осудил фанатов, скандировавших фамилию Путина на матче с киевским «Динамо»
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«Вне зависимости от причины поведения фанатов, «Фенербахче» не принимает такую реакцию. Мы осуждаем тот факт, что наш клуб пытаются связать с политикой. И мы снова напоминаем общественности о нашей позиции, которая была выражена ещё давно», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Фанаты стамбульского клуба начали петь на трибунах «Владимир Путин» после забитого мяча «Динамо» в ворота их команды.

«Динамо» обыграло «Фенербахче» со счётом 2:1 и вышло в третий квалификационный раунд ЛЧ.

Ранее сообщалось, что УЕФА расследует поведение фанатов «Фенербахче», скандировавших фамилию Путина в матче ЛЧ.

 

 

 

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