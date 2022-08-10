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Касаткина проиграла Андрееску в первом круге турнира в Торонто

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Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла представительнице Канады Бьянке Андрееску и не смогла пробиться во второй круг турнира категории WTA 1000 в Торонто.
Касаткина проиграла Андрееску в первом круге турнира в Торонто
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Prange

Касаткина потерпела поражение от Андрееску со счётом 6:7 (5:7), 4:6.

Россиянка сделала семь двойных ошибок и реализовала семь брейк-поинтов из 16. Андрееску допустила четыре двойные ошибки и реализовала восемь брейк-поинтов из 14.

Во втором круге Андрееску встретится с француженкой Ализе Корне.

Турнир в Торонто проходит с 8 по 14 августа. 

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA 1000 в Торонто.

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