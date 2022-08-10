Касаткина проиграла Андрееску в первом круге турнира в Торонто
- Gettyimages.ru
- © Robert Prange
Касаткина потерпела поражение от Андрееску со счётом 6:7 (5:7), 4:6.
Россиянка сделала семь двойных ошибок и реализовала семь брейк-поинтов из 16. Андрееску допустила четыре двойные ошибки и реализовала восемь брейк-поинтов из 14.
Во втором круге Андрееску встретится с француженкой Ализе Корне.
Турнир в Торонто проходит с 8 по 14 августа.
Ранее сообщалось, что российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA 1000 в Торонто.