Макгрегор анонсировал своё возвращение в спорт

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор намекнул на своё возвращение в спорт.

«Ты готов стать свидетелем самого величайшего и большого спортивного возвращения в истории?» — написал Макгрегор в своём Twitter-аккаунте.

Конор провёл свой последний поединок в июле 2021 года с Дастином Порье. В нём Макгрегор потерпел поражение техническим нокаутом и сломал ногу. Всего на его счету 22 победы и шесть проигранных поединков за карьеру.

Ранее сообщалось, что Макгрегор сыграет роль в ремейке голливудского боевика «Дом у дороги».