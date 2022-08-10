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Макгрегор анонсировал своё возвращение в спорт

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Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор намекнул на своё возвращение в спорт.
Макгрегор анонсировал своё возвращение в спорт
  • Gettyimages.ru
  • © Brian Lawless/PA Images

«Ты готов стать свидетелем самого величайшего и большого спортивного возвращения в истории?» — написал Макгрегор в своём Twitter-аккаунте.

Конор провёл свой последний поединок в июле 2021 года с Дастином Порье. В нём Макгрегор потерпел поражение техническим нокаутом и сломал ногу. Всего на его счету 22 победы и шесть проигранных поединков за карьеру.

Ранее сообщалось, что Макгрегор сыграет роль в ремейке голливудского боевика «Дом у дороги».

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