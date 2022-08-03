Deadline: боец Макгрегор получил роль в кино

Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор сыграет роль в ремейке голливудского боевика «Дом у дороги».

Об этом сообщает Deadline.

Уточняется, что главную роль сыграет Джейк Джилленхол, режиссёром кинокартины будет Даг Лайман. Макгрегор исполнит роль оригинального персонажа, а не самого себя.

Кинокартина выйдет на стриминговой площадке.

Конор провёл свой последний поединок в июле 2021 года с Дастином Порье. В нём Макгрегор потерпел поражение техническим нокаутом и сломал ногу. Всего на его счету 22 победы и шесть проигранных поединков за карьеру.

Ранее президент UFC Дана Уайт назвал чушью слухи о реванше Макгрегор — Мейвезер.