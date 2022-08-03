Deadline: боец Макгрегор получил роль в кино
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Об этом сообщает Deadline.
Уточняется, что главную роль сыграет Джейк Джилленхол, режиссёром кинокартины будет Даг Лайман. Макгрегор исполнит роль оригинального персонажа, а не самого себя.
Кинокартина выйдет на стриминговой площадке.
Конор провёл свой последний поединок в июле 2021 года с Дастином Порье. В нём Макгрегор потерпел поражение техническим нокаутом и сломал ногу. Всего на его счету 22 победы и шесть проигранных поединков за карьеру.
Ранее президент UFC Дана Уайт назвал чушью слухи о реванше Макгрегор — Мейвезер.