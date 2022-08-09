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СКА переиграл сборную молодых звёзд России в товарищеском матче

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СКА обыграл сборную молодых звёзд России по хоккею (игроки до 25 лет) с крупным счётом в заключительном матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open.
СКА переиграл сборную молодых звёзд России в товарищеском матче
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

Игра, которая прошла на льду олимпийской арены «Шайба», завершилась со счётом 5:1 в пользу команды Романа Ротенберга.

В составе СКА забитыми шайбами отметились Марат Хайруллин (23-я и 41-я минуты), Дамир Жафяров (25-я), Михаил Пашнин (42-я) и Даниил Пыленков (60-я). У молодых звёзд России отличился Григорий Кузьмин (47-я).

Победителем предсезонного турнира в Сочи стал омский «Авангард» (восемь очков). Второе место занял СКА (восемь баллов). На третьей позиции расположилось минское «Динамо» (четыре очка).

Ранее «Трактор» обыграл «Металлург» в матче Мемориала Ромазана.

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