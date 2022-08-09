военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

«Трактор» обыграл «Металлург» в матче Мемориала Ромазана

Короткая ссылка
Челябинский «Трактор» нанёс поражение магнитогорскому «Металлургу» в матче предсезонного турнира.
«Трактор» обыграл «Металлург» в матче Мемориала Ромазана
  • РИА Новости

Игра, которая прошла на льду «Арены Металлург», завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Анвара Гатиятулина.

В составе «Трактора» отличился Пётр Хохряков (на 22-й минуте), Сергей Калинин (на 24-й и 60-й минутах) и Алексей Потапов (на 55-й минуте),

У «Металлурга» шайбу забросил Артём Земчёнок (на 60-й минуте).

10 августа «Трактор» сыграет с «Автомобилистом». Начало встречи — 13:00 мск. «Металлург» встретится с «Амуром» в 17:00 мск.

Ранее «Авангард» одержал волевую победу над СКА в товарищеском матче.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить