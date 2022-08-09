«Трактор» обыграл «Металлург» в матче Мемориала Ромазана

Челябинский «Трактор» нанёс поражение магнитогорскому «Металлургу» в матче предсезонного турнира.

Игра, которая прошла на льду «Арены Металлург», завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Анвара Гатиятулина.

В составе «Трактора» отличился Пётр Хохряков (на 22-й минуте), Сергей Калинин (на 24-й и 60-й минутах) и Алексей Потапов (на 55-й минуте),

У «Металлурга» шайбу забросил Артём Земчёнок (на 60-й минуте).

10 августа «Трактор» сыграет с «Автомобилистом». Начало встречи — 13:00 мск. «Металлург» встретится с «Амуром» в 17:00 мск.

Ранее «Авангард» одержал волевую победу над СКА в товарищеском матче.