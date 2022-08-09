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Плющенко будет восстанавливаться две недели после травмы, полученной в футбольном матче

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сообщил, что будет две недели восстанавливаться после травмы паха, полученной в товарищеском матче.
Плющенко будет восстанавливаться две недели после травмы, полученной в футбольном матче
  • РИА Новости

«Снимок я сделал, есть небольшая травма, сейчас я её лечу. Но на две недели пока выпал. Работать на льду не мешает», — цитирует Плющенко ТАСС.

3 августа фигурист получил травму паха в товарищеском матче за медийную футбольную команду «БроукБойз».

Медиалига и Московский кубок селебрити являются любительскими турнирами, для участия в которых также приглашаются блогеры и другие известные личности.

Ранее Плющенко рассказал о желании пригласить президента России Владимира Путина в команду «БроукБойз».

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