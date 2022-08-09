Плющенко будет восстанавливаться две недели после травмы, полученной в футбольном матче
- РИА Новости
«Снимок я сделал, есть небольшая травма, сейчас я её лечу. Но на две недели пока выпал. Работать на льду не мешает», — цитирует Плющенко ТАСС.
3 августа фигурист получил травму паха в товарищеском матче за медийную футбольную команду «БроукБойз».
Медиалига и Московский кубок селебрити являются любительскими турнирами, для участия в которых также приглашаются блогеры и другие известные личности.
Ранее Плющенко рассказал о желании пригласить президента России Владимира Путина в команду «БроукБойз».