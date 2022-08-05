Плющенко: взял бы Путина в команду «БроукБойз»
- РИА Новости
«Кого бы из исторических личностей взял в команду? Путина. Просто одного Путина. Больше никого не надо», — цитирует Плющенко РБК Спорт.
Третьего августа фигурист получил травму паха в товарищеском матче за медийную футбольную команду «БроукБойз».
Медиалига и Московский кубок селебрити являются любительскими турнирами, для участия в которых также приглашаются блогеры и другие известные личности.
Ранее Александр Кержаков высказался об участии Евгения Плющенко в футбольной медийной лиге.