Плющенко: взял бы Путина в команду «БроукБойз»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о желании пригласить президента России Владимира Путина в свою команду «БроукБойз».

«Кого бы из исторических личностей взял в команду? Путина. Просто одного Путина. Больше никого не надо», — цитирует Плющенко РБК Спорт.

Третьего августа фигурист получил травму паха в товарищеском матче за медийную футбольную команду «БроукБойз».

Медиалига и Московский кубок селебрити являются любительскими турнирами, для участия в которых также приглашаются блогеры и другие известные личности.

Ранее Александр Кержаков высказался об участии Евгения Плющенко в футбольной медийной лиге.