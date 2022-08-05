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Плющенко: взял бы Путина в команду «БроукБойз»

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о желании пригласить президента России Владимира Путина в свою команду «БроукБойз».
Плющенко: взял бы Путина в команду «БроукБойз»
  • РИА Новости

«Кого бы из исторических личностей взял в команду? Путина. Просто одного Путина. Больше никого не надо», — цитирует Плющенко РБК Спорт.

Третьего августа фигурист получил травму паха в товарищеском матче за медийную футбольную команду «БроукБойз».

Медиалига и Московский кубок селебрити являются любительскими турнирами, для участия в которых также приглашаются блогеры и другие известные личности.

Ранее Александр Кержаков высказался об участии Евгения Плющенко в футбольной медийной лиге.

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