Тренер «Сочи» Бородин считает, что необходимо смягчить закон о Fan ID

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин высказался по поводу смягчения закона о паспорте болельщика (Fan ID).

«Сейчас прекрасная возможность смягчить этот закон. Зачем для детей Fan ID? Условно: пришла мама с сыном, приведя со двора мальчика или, там, племянника. Никого не пустят — нужна справка. Ничего не проработано. Сейчас лето: ходи на футбол, посещай, болей. Посещаемость полностью упала», — приводит слова Бородина «Чемпионат».

Он также привёл в пример Кокорина, у которого были проблемы с законом и теперь он не смог бы попасть на матч со своей командой.

По закону вход фанатов, футболистов и сотрудников клубов РПЛ на матчи с июля должен осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуги». В документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Fan ID необходим на стадионах в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. С декабря система заработает на стадионах всех команд лиги.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Fan ID не влияет на посещаемость матчей чемпионата России.