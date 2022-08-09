Шахгериев встретится с Пилипчуком в главном бою Top Dog: Prospect 6

Стали известен мэйнкард турнира Top Dog: Prospect 6 по кулачным боям в Москве.

В главном бою вечера пятое место рейтинга средневесов Top Dog Суламбек «Алый зверь» Шахгериев встретится с одним из первопроходцев организации Денисом «Отморозком» Пилипчуком в категории до 87 кг, сообщает пресс-служба турнира.

На счету Шахгериева три боя на голых кулаках, в которых он одержал две победы и потерпел одно поражение. У Пилипчука — три боя на Top Dog: Prospect, из которых одна победа и две ничьи.

Турнир пройдёт 27 августа в фитнес-клубе Top Dog Club в Москве.

Основной кард турнира выглядит следующим образом:

Шелопугин Владимир — Теймур «Гази» Алиев,

Иван Абрамов — Вячеслав Мирзаев,

Александр Татарский — Владислав «Палач» Сурков,

Рамазон «Рама» Алиматов — Максим «Буги Мен» Счисленок,

Руслан Алияров — Никита Севостьянов,

Нургалам «Конг» Насруллаев — Валера Шевырёв.

Отмечается, что все бои карда пройдут по правилам номерных турниров Top Dog, но в 4-унцевых перчатках для ММА.

Ранее стали известны все участники турнира Top Dog FC 16 по кулачным боям в Сочи.