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Погодин встретится с Сандибековым в главном бою Top Dog FC 16

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Стали известны все участники турнира Top Dog FC 16 по кулачным боям в Сочи.
Погодин встретится с Сандибековым в главном бою Top Dog FC 16
  • Gettyimages.ru
  • © Solskin

В главном бою вечера встретятся чемпион Top Dog в полусреднем весе Денис Погодин и Адилжан «Адос» Сандибеков, сообщает пресс-служба турнира. Для россиянина это будет первая защита титула, в то время как для казахского бойца это дебютный пятираундовый поединок.

В мейнкарде турнира Александр «Север» Северный, который идёт с тремя победами без поражений, встретится с Тимуром «Доктором» Акаимовым, который заканчивал все свои поединки досрочно.

Также претендентский бой проведут представители легчайшего веса Хаваж Олигов и Матин «Торнадо» Шарапов.

Турнир состоится 24 сентября в Сочи.

Ранее сообщалось, что чемпионы мира по кикбоксингу Владислав Туйнов и Павел Шелест не смогли выявить победителя поединка, который прошёл в рамках турнира Top Dog FC 15 по кулачным боям.

 

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