Тренер Сидоровой рассказала, что является единственным тренером-женщиной на топ-уровне

Наставница серебряной медалистки ОИ в Токио Анжелики Сидоровой Светлана Абрамова рассказала, каково приходится женщинам-тренерам.

«На топовом уровне я действительно единственная тренер-женщина. Причём не только в стране, но и в мире. Раньше, когда мы с Анжеликой приезжали на чемпионаты мира или Европы, случалось, что на квалификации одна или две женщины-тренеры встречались. В финале — нет, там всегда были только мужчины. Приходилось ли доказывать, что женщины не хуже, не глупее и не слабее? Постоянно. Просто я уже настолько к этому привыкла, что давно не обращаю внимания», — сказала Абрамова в интервью RT.

Она также заявила, что что наиболее сильный диссонанс она ощутила в 2013 году, когда вместе с Сидоровой впервые выехала в основном составе сборной команды в Гётеборг на зимний чемпионат Европы.

«Надо было видеть реакцию иностранных тренеров! Они все сидели на трибуне на один ряд выше и буравили меня взглядами — я чувствовала это, что называется, спиной. В России всё было чуть проще. Всё-таки я в какой-то мере уже это проходила, поскольку была первой женщиной в стране, которая начала прыгать с шестом. По этой причине я была неплохо знакома со всем мужским тренерским цехом», — добавила Абрамова.

Ранее Сидорова рассказала, какими физическими данными должен обладать прыгун с шестом.