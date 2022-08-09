военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Тренер Сидоровой рассказала, что является единственным тренером-женщиной на топ-уровне

Короткая ссылка
Наставница серебряной медалистки ОИ в Токио Анжелики Сидоровой Светлана Абрамова рассказала, каково приходится женщинам-тренерам.
Тренер Сидоровой рассказала, что является единственным тренером-женщиной на топ-уровне
  • РИА Новости

«На топовом уровне я действительно единственная тренер-женщина. Причём не только в стране, но и в мире. Раньше, когда мы с Анжеликой приезжали на чемпионаты мира или Европы, случалось, что на квалификации одна или две женщины-тренеры встречались. В финале — нет, там всегда были только мужчины. Приходилось ли доказывать, что женщины не хуже, не глупее и не слабее? Постоянно. Просто я уже настолько к этому привыкла, что давно не обращаю внимания», — сказала Абрамова в интервью RT.

Она также заявила, что что наиболее сильный диссонанс она ощутила в 2013 году, когда вместе с Сидоровой впервые выехала в основном составе сборной команды в Гётеборг на зимний чемпионат Европы.

«Надо было видеть реакцию иностранных тренеров! Они все сидели на трибуне на один ряд выше и буравили меня взглядами — я чувствовала это, что называется, спиной. В России всё было чуть проще. Всё-таки я в какой-то мере уже это проходила, поскольку была первой женщиной в стране, которая начала прыгать с шестом. По этой причине я была неплохо знакома со всем мужским тренерским цехом», — добавила Абрамова.

Ранее Сидорова рассказала, какими физическими данными должен обладать прыгун с шестом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить