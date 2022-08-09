Роднина назвала ненормальным решение Зеленского лишить государственной стипендии Петренко

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на решение президента Украины Владимира Зеленского лишить государственной награды олимпийского чемпиона 1992 года в мужском одиночном катании украинского фигуриста Виктора Петренко за участие в ледовом шоу Татьяны Навки в Сочи.

«Решение ненормальное. Я не думаю, что Петренко сильно волнуется по этому поводу. Они уже выгнали его из федерации, показали своё отношение к чемпионам. Он живёт в Америке, и ему не особо нужна эта госстипендия», — приводит слова Родниной «РБК Спорт».

Она также заявила, что это Украина потеряла Петренко, а не он её. По её словам, любой спортсмен, независимо от страны, имеет право участвовать в любом шоу.

11 июля стало известно, что фигурист был исключён из Украинской федерации фигурного катания (УФФК). Он также лишён звания вице-президента федерации.

Петренко принимает участие в ледовом шоу «Аленький цветочек», которое проходит в Сочи. Фигурист представляет в спектакле отца Настеньки, в роли героини сказки выступает олимпийская чемпионка Камила Валиева.

Ранее Зеленский лишил Петренко государственной стипендии за участие в ледовом шоу Навки в Сочи.