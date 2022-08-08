Зеленский лишил Петренко стипендии за участие в шоу Навки

Президент Украины Владимир Зеленский лишил олимпийского чемпиона по фигурному катанию Виктора Петренко государственной стипендии за участие в ледовом шоу Татьяны Навки в Сочи.

Об этом сообщает пресс-служба офиса Зеленского.

11 июля стало известно, что фигурист был исключён из Украинской федерации фигурного катания (УФФК). Он также лишён звания вице-президента федерации.

Петренко принимает участие в ледовом шоу «Аленький цветочек», которое проходит в Сочи. Фигурист представляет в спектакле отца Настеньки, в роли героини сказки выступает олимпийская чемпионка Камила Валиева.

Ранее олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская назвала абсурдом исключение Петренко из УФФК за участие в шоу Навки.