СЭ: Гогниев может стать новым тренером «Урала»
- РИА Новости
Руководство клуба и тренер близки к заключению контракта, сообщает «Спорт-Экспресс».
8 августа «Урал» и Игорь Шалимов по обоюдному согласию сторон расторгли контракт. Специалист возглавлял команду с 2021 года. Евгений Аверьянов будет исполнять обязанности главного тренера после ухода Шалимова.
«Урал» по итогам четырёх туров чемпионата России не набрал очков.
Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об увольнении Шалимова с поста главного тренера «Урала».