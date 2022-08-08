Канчельскис считает несправедливым увольнение Шалимова с поста главного тренера «Урала»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об увольнении Игоря Шалимова с поста главного тренера «Урала».

«Увольнение Шалимова — это несправедливое решение. Помню, когда я играл за «Манчестер Юнайтед», мы тоже проиграли на старте сезона четыре матча подряд, но никого не уволили», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

8 августа «Урал» и Игорь Шалимов по обоюдному согласию сторон расторгли контракт. Специалист возглавлял команду с 2021 года.

Екатеринбургский клуб по итогам четырёх туров чемпионата России не набрал очков.

По информации СМИ, главный тренер «Химок» Сергей Юран может возглавить екатеринбургский «Урал».

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Игорь Черевченко выразил готовность возглавить «Урал».