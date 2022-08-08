Черевченко выразил готовность возглавить «Урал»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Игорь Черевченко рассказал о вариантах продолжения карьеры.

«Рассматриваю ли возможность работы в «Урале»? Почему бы и нет. По поводу вариантов из-за границы — один клуб из СНГ, а другой из дальнего зарубежья», — приводит слова Черевченко Vprognoze.ru.

8 августа «Урал» и Игорь Шалимов по обоюдному согласию сторон расторгли контракт. Специалист возглавлял команду с 2021 года.

Екатеринбургский клуб по итогам четырёх туров чемпионата России не набрал очков.

Ранее Черевченко выразил желание вновь возглавить «Локомотив».