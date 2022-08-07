Черевченко выразил желание возглавить «Локомотив»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Игорь Черевченко выразил желание вновь возглавить столичный клуб.

«Интересно ли было бы вернуться в «Локомотив»? Не просто интересно, а очень интересно. Всё-таки это родной для меня клуб, очень за него переживаю. В данный момент в приоритете поиск команды в России», — цитирует Черевченко РИА Новости.

Он работал с железнодорожниками в качестве тренера с 2008 года. Под руководством специалиста команда выиграла Кубок России в 2015 году, тогда Черевченко был утверждён в должности главного тренера клуба. Он покинул «Локомотив» в 2016 году.

Ранее бывший президент «Локомотива» Николай Наумов заявил, что представители РЖД должны реформировать состав руководителей столичного клуба.