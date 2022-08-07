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Наумов призвал РЖД преобразовать действующее руководство «Локомотива»

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов заявил, что представители РЖД должны реформировать состав руководителей столичного клуба.

«РЖД должен собрать совет директоров и сказать: «Ребята, в это трудное время мы тратим сумасшедшие деньги, отрываем их от бюджета, а вы проваливаете всё. Вы обещали, что клуб будет рентабельным, но в результате все два года «работы» превратились в пшик. А раз так, то вот бог, а вот порог, до свидания», — цитирует Наумова РИА Новости.

По его словам, в клубе всё нужно начинать с нуля: собирать новых руководителей, набирать тренерский штаб. Он также отметил, что сезон-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ) уже потерян для железнодорожников, но к его середине команду ещё можно реанимировать.

«Локомотив» установил новый антирекорд по пропущенным голам в четырёх турах РПЛ после матча с «Краснодаром» (0:3). Красно-зелёные пропустили 11 голов и забили лишь три мяча.

Ранее Наумов отреагировал на информацию о том, что Ашот Хачатурянц сменит Леонида Федуна на посту президента московского клуба.

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