Жулин: я нахожусь в совершенном потрясении от того, как Америка смогла зацепить весь мир
- РИА Новости
«Я нахожусь в совершенном потрясении от того, как Америка смогла так сильно зацепить весь мир. Я думаю, что дальше будет только хуже. Что они хотят, то и придумывают. Следующим шагом будет расстрел за участие в шоу», — цитирует Жулина РИА Новости.
11 июля стало известно, что фигурист был исключён из Украинской федерации фигурного катания (УФФК). Он также лишён звания вице-президента федерации.
Петренко принимает участие в ледовом шоу «Аленький цветочек». Фигурист представляет в спектакле отца Настеньки, в роли героини сказки выступает олимпийская чемпионка Камила Валиева.
Ранее Жулин раскритиковал желание литовских властей лишить фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса государственных наград.