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Жулин: я нахожусь в совершенном потрясении от того, как Америка смогла зацепить весь мир

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Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о решении президента Украины Владимира Зеленского лишить олимпийского чемпиона по фигурному катанию Виктора Петренко государственной стипендии за участие в ледовом шоу Татьяны Навки в Сочи.
Жулин: я нахожусь в совершенном потрясении от того, как Америка смогла зацепить весь мир
  • РИА Новости

«Я нахожусь в совершенном потрясении от того, как Америка смогла так сильно зацепить весь мир. Я думаю, что дальше будет только хуже. Что они хотят, то и придумывают. Следующим шагом будет расстрел за участие в шоу», — цитирует Жулина РИА Новости.

11 июля стало известно, что фигурист был исключён из Украинской федерации фигурного катания (УФФК). Он также лишён звания вице-президента федерации.

Петренко принимает участие в ледовом шоу «Аленький цветочек». Фигурист представляет в спектакле отца Настеньки, в роли героини сказки выступает олимпийская чемпионка Камила Валиева.

Ранее Жулин раскритиковал желание литовских властей лишить фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса государственных наград.

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