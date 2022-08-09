Жулин назвал бредом желание Литвы лишить фигуристов Дробязко и Ванагаса наград

Заслуженный тренер России Александр Жулин раскритиковал желание литовских властей лишить фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса государственных наград.

«Это очередной бред, который тяжело комментировать. Думаю, они это переживут», — цитирует Жулина ТАСС.

В МИД Литвы заявили о поддержке идеи лишения Дробязко и Ванагаса литовских государственных наград из-за их намерения выступить в Сочи в ледовом шоу Татьяны Навки.

8 августа стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский лишил олимпийского чемпиона по фигурному катанию Виктора Петренко государственной стипендии за его участие в шоу Навки.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина назвала бреднями намерения Литвы лишить Дробязко и Ванагаса государственных наград.