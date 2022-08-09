Агент Лихаджи опроверг информацию об интересе «Локомотива» к нападающему

Варсаме Эгал, агент форварда «Лилля» Исаака Лихаджи, отреагировал на информацию о том, что «Локомотив» заинтересован в услугах игрока.

«Интерес «Локомотива» к Исааку? Это неправда. Никто из клуба со мной не связывался», — цитирует Эгала Sport24.

Лихаджи выступает за «Лилль» с 2020 года и провёл за клуб 38 матчей, в которых забил один мяч и сделал пять результативных передач. Контракт с форвардом рассчитан до июня 2023 года.

Ранее бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о результатах столичной команды в чемпионате России по футболу сезона-2022/23.