Агент Лихаджи опроверг информацию об интересе «Локомотива» к нападающему
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«Интерес «Локомотива» к Исааку? Это неправда. Никто из клуба со мной не связывался», — цитирует Эгала Sport24.
Лихаджи выступает за «Лилль» с 2020 года и провёл за клуб 38 матчей, в которых забил один мяч и сделал пять результативных передач. Контракт с форвардом рассчитан до июня 2023 года.
Ранее бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о результатах столичной команды в чемпионате России по футболу сезона-2022/23.