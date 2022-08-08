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Нигматуллин: «Локомотивом» управляют дилетанты, им плевать на команду

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Бывший голкипер московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о результатах столичной команды в чемпионате России по футболу сезона-2022/23.

«Надо шайку-лейку разгонять, при всем уважении к «Локомотиву». Но все то, что мы видим сейчас, похоже на действия дилетантов, которым плевать на «Локомотив» и на результат. Такого не должно быть. А ведь ещё недавно «Локомотив» был мощью, — цитирует Нигматуллина «Матч ТВ».

При этом он считает, что смена главного тренера вряд ли что-то поменяет.

«Уже третий немецкий тренер. Четвёртого ноунейма брать — не видится каким-то шагом», — добавил экс-вратарь сборной России.

«Локомотив» по итогам четырёх туров набрал два очка и пропустил 11 мячей. В следующей игре железнодорожники дома примут самарские «Крылья Советов» (13 августа).

Ранее спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн назвал катастрофой результаты «Локомотива»

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