Бышовец высказался о кандидатуре Писарева на пост наставника «Химок»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о возможном назначении помощника наставника сборной России по футболу Николая Писарева на пост главного тренера «Химок».

«Человеческие и профессиональные качества Писарева, его работа с молодёжной командой оставляла очень хорошие впечатления. Я часто бывал на тренировках. Думаю, по профессиональным качествам он отвечает требованиям», — цитирует Бышовца «Чемпионат».

9 августа стало известно, что Сергей Юран в скором времени покинет пост главного тренера команды. Также отмечается, что специалисту будет выплачена компенсация.

За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на информацию о том, что Юран возглавит екатеринбургский клуб.