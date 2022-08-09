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Колосков считает удивительной с точки зрения результата увольнение Юрана из «Химок»

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Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков отреагировал на информацию о том, что Сергей Юран покинет пост наставника «Химок».
Колосков считает удивительной с точки зрения результата увольнение Юрана из «Химок»
  • РИА Новости

«Роль тренера многогранна, она не только на футбольном поле. В том числе она состоит во взаимоотношениях с командой, руководством клуба, СМИ. С точки зрения результата, отставка Юрана удивительна», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

По его словам, подмосковный клуб показывает не просто приличные результаты, но и хорошо играет. Он также отметил, что команда показывает современный футбол и причина увольнения Юрана заключается в чём-то другом.

9 августа стало известно, что Сергей Юран в скором времени покинет пост главного тренера команды. Также отмечается, что специалисту будет выплачена компенсация.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на увольнение Юрана с поста главного тренера «Химок».

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