Сёмин — о Юране: «Химки» уволили очень успешного тренера
- РИА Новости
«Конечно, для меня это неожиданное решение. Потому что Юран хорошо делал свою работу. Мне эти решения понять сложно. Они уволили очень успешного тренера», — цитирует Сёмина «Чемпионат».
9 августа стало известно, что Сергей Юран в скором времени покинет пост главного тренера команды. Также отмечается, что специалисту будет выплачена компенсация.
За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.
Ранее Роман Терюшков не исключил назначение Николая Писарева на пост главного тренера «Химок».