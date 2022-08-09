Сёмин — о Юране: «Химки» уволили очень успешного тренера

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на информацию о том, что Сергей Юран покинет пост наставника «Химок».

«Конечно, для меня это неожиданное решение. Потому что Юран хорошо делал свою работу. Мне эти решения понять сложно. Они уволили очень успешного тренера», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

9 августа стало известно, что Сергей Юран в скором времени покинет пост главного тренера команды. Также отмечается, что специалисту будет выплачена компенсация.

За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

Ранее Роман Терюшков не исключил назначение Николая Писарева на пост главного тренера «Химок».