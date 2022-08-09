военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Тихонов о Вяльбе в «Спартаке»: если ей дадут волю, она заставит футболистов тренироваться

Короткая ссылка
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о возможном назначении главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе в совет директоров московского «Спартака».
Тихонов о Вяльбе в «Спартаке»: если ей дадут волю, она заставит футболистов тренироваться
  • РИА Новости

«Она заслужила больше, чем все, кто сейчас сидит в «Спартаке». Если Лене дадут волю, то она заставит этих футболистов тренироваться. Может, даже она поработает над тем, чтобы сделали контракты, которые можно было бы разрывать в случае нарушения спортивного режима», — цитирует Тихонова Sport24.

В настоящий момент Вяльбе является президентом ФЛГР. ЛУКОЙЛ — спонсор организации. По информации «Спорт-Экспресс», должность в клубе она займёт по приглашению нефтяной компании.

По сообщениям СМИ, в скором времени владелец красно-белых Федун сложит полномочия президента клуба. Его могут заменить Ашот Хачатурянц или первый вице-президент ЛУКОЙЛа Александр Матыцин.

Ранее бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили назвал прекрасной идеей приглашение Вяльбе в «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить