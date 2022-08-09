Тихонов о Вяльбе в «Спартаке»: если ей дадут волю, она заставит футболистов тренироваться

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о возможном назначении главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе в совет директоров московского «Спартака».

«Она заслужила больше, чем все, кто сейчас сидит в «Спартаке». Если Лене дадут волю, то она заставит этих футболистов тренироваться. Может, даже она поработает над тем, чтобы сделали контракты, которые можно было бы разрывать в случае нарушения спортивного режима», — цитирует Тихонова Sport24.

В настоящий момент Вяльбе является президентом ФЛГР. ЛУКОЙЛ — спонсор организации. По информации «Спорт-Экспресс», должность в клубе она займёт по приглашению нефтяной компании.

По сообщениям СМИ, в скором времени владелец красно-белых Федун сложит полномочия президента клуба. Его могут заменить Ашот Хачатурянц или первый вице-президент ЛУКОЙЛа Александр Матыцин.

Ранее бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили назвал прекрасной идеей приглашение Вяльбе в «Спартак».