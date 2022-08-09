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Навка отреагировала на желание Литвы лишить Дробязко и Ванагаса государственных наград

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о намерении литовских властей лишить фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса государственных наград.
Навка отреагировала на желание Литвы лишить Дробязко и Ванагаса государственных наград
  • Gettyimages.ru

«Это абсолютно отвратительно, это ещё раз демонстрирует проявление слепой ненависти к нашей стране. Люди, которые хотят лишить, вызывают у меня презрение», — цитирует Навку «РБК Спорт».

В МИД Литвы заявили о поддержке идеи лишения фигуристов Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса литовских государственных наград из-за их намерения выступить в Сочи на ледовом шоу Татьяны Навки.

8 августа стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский лишил олимпийского чемпиона по фигурному катанию Виктора Петренко государственной стипендии за его участие в шоу Навки.

Ранее Ирина Роднина назвала бреднями намерения Литвы лишить Дробязко и Ванагаса государственных наград.

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