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Источник: игроки «Барселоны» вернут заработанные деньги, если контракты признают незаконными

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Три футболиста «Барселоны» могут лишиться заработанных при подписании нового контракта денег.
Источник: игроки «Барселоны» вернут заработанные деньги, если контракты признают незаконными
  • AFP

По информации журналиста Роджера Торелло, Марк-Андре тер Штеген, Клеман Лангле и Френки де Йонг в октябре 2020 года заключили сделки с клубом, нарушив законодательство.

Представители каталонского клуба могут начать судебное разбирательство в отношении бывших руководителей «Барселоны» из-за заключения подобных контрактов.

Ранее сообщалось, что тен Хаг настаивает на переходе де Йонга из «Барселоны» в «Манчестер Юнайтед».

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