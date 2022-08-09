Источник: игроки «Барселоны» вернут заработанные деньги, если контракты признают незаконными

Три футболиста «Барселоны» могут лишиться заработанных при подписании нового контракта денег.

По информации журналиста Роджера Торелло, Марк-Андре тер Штеген, Клеман Лангле и Френки де Йонг в октябре 2020 года заключили сделки с клубом, нарушив законодательство.

Представители каталонского клуба могут начать судебное разбирательство в отношении бывших руководителей «Барселоны» из-за заключения подобных контрактов.

Ранее сообщалось, что тен Хаг настаивает на переходе де Йонга из «Барселоны» в «Манчестер Юнайтед».