Источник: игроки «Барселоны» вернут заработанные деньги, если контракты признают незаконными
- AFP
По информации журналиста Роджера Торелло, Марк-Андре тер Штеген, Клеман Лангле и Френки де Йонг в октябре 2020 года заключили сделки с клубом, нарушив законодательство.
Представители каталонского клуба могут начать судебное разбирательство в отношении бывших руководителей «Барселоны» из-за заключения подобных контрактов.
Ранее сообщалось, что тен Хаг настаивает на переходе де Йонга из «Барселоны» в «Манчестер Юнайтед».