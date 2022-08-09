СЭ: Вяльбе может войти в совет директоров «Спартака»
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Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
В настоящий момент Вяльбе является президентом ФЛГР. ЛУКОЙЛ — спонсор организации.
Евгений Мележиков подтвердил, что компания «ЛУКОЙЛ» готова выкупить стадион «Открытие Арена» в Тушине.
По сообщениям СМИ, в скором времени владелец «Спартака» Федун сложит полномочия президента клуба. Его может заменить Ашот Хачатурянц или первый вице-президент ЛУКОЙЛа Александр Матыцин.
Ранее Зарема Салихова жёстко отреагировала на слухи об изменениях в «Спартаке».