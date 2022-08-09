Гербольдт: Дробязко и Ванагас должны были быть готовы к лишению наград за участие в шоу Навки

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт высказалась о намерении литовских властей лишить фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса государственных наград.

«Понимали ли фигуристы, что последуют такие действия со стороны Литвы? Не знаю. Но в связи с последними событиями они должны были быть к этому готовы», — цитирует Гербольдт «Спорт-Экспресс».

В МИД Литвы заявили о поддержке идеи лишения фигуристов Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса литовских государственных наград из-за их намерения выступить в Сочи на ледовом шоу Татьяны Навки.

8 августа стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский лишил олимпийского чемпиона по фигурному катанию Виктора Петренко государственной стипендии за его участие в шоу Навки.

Ранее Ирина Роднина назвала бреднями намерения Литвы лишить Дробязко и Ванагаса государственных наград.