Чимаев: я бы не попал в UFC, если бы не Густафссон

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев высказался о шведе Александре Густафссоне.

«Я стал тем бойцом, которым являюсь, благодаря ему. Если бы Алекс не был лучшим бойцом Швеции, я бы не начал заниматься ММА. Или не попал бы в UFC», — цитирует Чимаева MMA Fighting.

Никита Крылов одержал победу над Густафссоном на турнире UFC Fight Night 208. Поединок прошёл в Лондоне и завершился спустя минуту и восемь секунд после начала боя.

У Густафссона восемь поражений при 18 победах.

Ранее Чимаев высказался о предстоящем поединке с американцем Нейтом Диазом.