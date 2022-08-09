Чимаев: я бы не попал в UFC, если бы не Густафссон
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«Я стал тем бойцом, которым являюсь, благодаря ему. Если бы Алекс не был лучшим бойцом Швеции, я бы не начал заниматься ММА. Или не попал бы в UFC», — цитирует Чимаева MMA Fighting.
Никита Крылов одержал победу над Густафссоном на турнире UFC Fight Night 208. Поединок прошёл в Лондоне и завершился спустя минуту и восемь секунд после начала боя.
У Густафссона восемь поражений при 18 победах.
Ранее Чимаев высказался о предстоящем поединке с американцем Нейтом Диазом.