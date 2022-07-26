Чимаев — о бое с Диазом: в Чечне мы едим таких гангстеров на завтрак

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Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев высказался о предстоящем поединке с американцем Нейтом Диазом.
Чимаев — о бое с Диазом: в Чечне мы едим таких гангстеров на завтрак
  • Gettyimages.ru
  • © James Gilbert

«Он всё ещё опасен. Он борется до последней секунды. Я счастлив, что проведу бой с ним. Он одна из легенд, один из тех, о ком все говорят: «Гангстер, гангстер». Я собираюсь показать, кто гангстер. Я из Чечни… Мы съедаем гангстеров на завтрак», — приводит слова Чимаева MMA Junkie.

СМИ сообщали, что бой Чимаева с Диазом возглавит UFC 279, который пройдёт 10 сентября.

Чимаев единогласным решением судей одолел Бёрнса в трёхраундовом бою на турнире UFC 273 в американском Джексонвилле.

Напомним, что на счету 27-летнего Чимаева 11 побед в 11 поединках в профессиональной карьере. Он ни разу не проигрывал и до этого не проводил в октагоне весь бой.

Диаз провёл последний поединок в июне 2021 года на UFC 263, где уступил Леону Эдвардсу решением судей.

Ранее менеджер бойца Дамира Исмагулова назвал потенциального соперника бойца.

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