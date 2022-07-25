Менеджер Исмагулова назвал потенциального соперника для бойца

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Саят Абдрахманов, менеджер Дамира Исмагулова, назвал американца Джалина Тёрнера возможным следующим соперником для своего клиента.
Менеджер Исмагулова назвал потенциального соперника для бойца
  • Gettyimages.ru
  • © Jeff Bottari

«Что касается дальнейших планов (это не инсайд, а просто предчувствие), его соперником может стать Джалин Тёрнер. Учитывая его данные, он тоже неудобен для любого бойца этого веса», — сказал Абдрахманов в интервью YouTube-каналу UNDERDOG entertainment

19 июля Исмагулов одержал победу над шведско-грузинским бойцом Гурамом Кутателадзе на турнире UFC Fight Night. Для Исмагулова эта победа стала 24-й при единственном поражении. Поединок прошёл в Техасе и завершился победой россиянина раздельным решением судей — 28:29, 29:28, 30:27.

Ранее Никита Крылов прокомментировал победу над шведом Александром Густафссоном на турнире UFC Fight Night 208.

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