Менеджер Исмагулова назвал потенциального соперника для бойца

Саят Абдрахманов, менеджер Дамира Исмагулова, назвал американца Джалина Тёрнера возможным следующим соперником для своего клиента.

«Что касается дальнейших планов (это не инсайд, а просто предчувствие), его соперником может стать Джалин Тёрнер. Учитывая его данные, он тоже неудобен для любого бойца этого веса», — сказал Абдрахманов в интервью YouTube-каналу UNDERDOG entertainment

19 июля Исмагулов одержал победу над шведско-грузинским бойцом Гурамом Кутателадзе на турнире UFC Fight Night. Для Исмагулова эта победа стала 24-й при единственном поражении. Поединок прошёл в Техасе и завершился победой россиянина раздельным решением судей — 28:29, 29:28, 30:27.

Ранее Никита Крылов прокомментировал победу над шведом Александром Густафссоном на турнире UFC Fight Night 208.