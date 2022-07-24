Крылов высказался о победе над Густафссоном на турнире UFC Fight Night 208

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Никита Крылов прокомментировал победу над шведом Александром Густафссоном на турнире UFC Fight Night 208.
Крылов высказался о победе над Густафссоном на турнире UFC Fight Night 208
  • Gettyimages.ru

«Ну простите, если кого огорчил. И от души благодарю всех, кто остаётся рядом, несмотря ни на что», — написал Крылов в соцсетях.

Поединок прошёл в Лондоне и закончился победой российского бойца спустя минуту и восемь секунд после начала. На счету Крылова 28 побед и девять поражений. У Густафссона восемь поражений при 18 победах.

Ранее экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлом и тяжёлом весе Дэниел Кормье прокомментировал поражение Густафссона в поединке с Крыловым.

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