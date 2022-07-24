Кормье обратился к Густафссону после его поражения от Крылова на турнире UFC

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Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлом и тяжёлом весе Дэниел Кормье прокомментировал поражение шведа Александра Густафссона в поединке с Никитой Крыловым на турнире UFC Fight Night 208.
Кормье обратился к Густафссону после его поражения от Крылова на турнире UFC
  • AP

«С Густафссоном всё. Ему нужно уйти, потому что он съедает каждый тяжелый удар. У него больше нет подбородка. Уходи, друг мой. У всех есть срок годности. Ты один из лучших среди тех, кто не владел титулом», — написал Кормье в Twitter.

Поединок прошёл в Лондоне и закончился победой российского бойца спустя минуту и восемь секунд после начала. На счету Крылова 28 побед и девять поражений. У Густафссона восемь поражений при 18 победах.

Ранее британский боец тяжёлой весовой категории Том Аспинэлл потерпел поражение в главном поединке с американцем Кёртисом Блэйдсом на турнире UFC Fight Night 208 в Лондоне.

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