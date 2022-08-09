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Кучаев — о работе со Слуцким: он будто второй психолог по образованию

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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев высказался о работе с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.
Кучаев — о работе со Слуцким: он будто второй психолог по образованию
  • РИА Новости

«Супербольшой опыт с суперклассным тренером. Слуцкий — как будто второй психолог по образованию. Он много со мной разговаривал, и многое я для себя поменял в жизни. Обсуждали мы игровые моменты разные — то, что надо себя любить и оценивать здраво. И по жизненным всяким вопросам. Много что Слуцкий мне дал», — цитирует Кучаева Sport24.

26 января 2022 года 24-летний хавбек перешёл из столичного ЦСКА в казанский клуб на правах аренды. Соглашение с коллективом из Татарстана рассчитано до конца сезона-2022/23 с возможностью выкупа.

23-летний Кучаев является воспитанником красно-синих, а за основу дебютировал в 2017 году. В текущем сезоне он провёл за команду 15 матчей и забил один мяч.

Ранее Кучаев высказался о проблемах армейцев с реализацией.

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