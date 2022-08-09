Кучаев заступился за Заболотного после обвинений в частых промахах

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев высказался о проблемах армейцев с реализацией.

«Когда у тебя пять моментов и ты их не забиваешь, всё вешать на Забу неправильно. Просто этот момент самый запоминающийся. А по факту у нас и до этого было много шансов», — цитирует Кучаева Sport24.

После четырёх туров ЦСКА лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав десять очков. Столько же очков заработал идущий на втором месте «Спартак», третий — «Сочи» (девять очков).

Напомним, что в матче третьего тура РПЛ с «Пари НН» Антон Заболотный в концовке игры не смог забить с нескольких метров при счёте 2:2.

Ранее Кучаев предположил, почему Марио Фернандес приостановил контракт с ЦСКА.