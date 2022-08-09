Президент «Урала» заявил, что решение по новому главному тренеру ещё не принято

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о поисках нового главного тренера команды.

«Вопрос по главному тренеру команды пока не решён», — цитирует Иванова РИА Новости.

8 августа «Урал» и Игорь Шалимов по обоюдному согласию сторон расторгли контракт. Специалист возглавлял команду с 2021 года. Евгений Аверьянов будет исполнять обязанности главного тренера после ухода Шалимова.

«Урал» по итогам четырёх туров чемпионата России не набрал очков.

Ранее Андрей Канчельскис считал несправедливым увольнение Шалимова с поста главного тренера «Урала».