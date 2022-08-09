Президент «Урала» заявил, что решение по новому главному тренеру ещё не принято
- РИА Новости
«Вопрос по главному тренеру команды пока не решён», — цитирует Иванова РИА Новости.
8 августа «Урал» и Игорь Шалимов по обоюдному согласию сторон расторгли контракт. Специалист возглавлял команду с 2021 года. Евгений Аверьянов будет исполнять обязанности главного тренера после ухода Шалимова.
«Урал» по итогам четырёх туров чемпионата России не набрал очков.
Ранее Андрей Канчельскис считал несправедливым увольнение Шалимова с поста главного тренера «Урала».