Эмеев отчислен из UFC
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Об этом сообщает алгоритм UFC Roster Watch в Twitter.
В последнем поединке россиянин потерпел поражение от австралийца Джека Деллы Маддалены на турнире UFC 275 в Сингапуре. На третьей минуте первого раунда Эмеев проиграл нокаутом. Перед этим россиянин пытался применить удушающий приём, но австралиец сумел выбраться из захвата и победить в поединке.
На счету Эмеева 20 побед, три из которых нокаутом, и шесть поражений.
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