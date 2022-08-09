Эмеев отчислен из UFC

Российский боец Рамазан Эмеев отчислен из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Об этом сообщает алгоритм UFC Roster Watch в Twitter.

В последнем поединке россиянин потерпел поражение от австралийца Джека Деллы Маддалены на турнире UFC 275 в Сингапуре. На третьей минуте первого раунда Эмеев проиграл нокаутом. Перед этим россиянин пытался применить удушающий приём, но австралиец сумел выбраться из захвата и победить в поединке.

На счету Эмеева 20 побед, три из которых нокаутом, и шесть поражений.

Ранее боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о ближайших планах.