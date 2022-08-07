Александр Емельяненко рассказал, что бросил пить и собирается жениться

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о ближайших планах на жизнь.

«Я бросил пить. Я не закодировался. Также бросил курить, хулиганить. Наладил отношения со своей супругой Полиной. Скоро у нас будет свадьба», — цитирует Емельяненко «Спорт-Экспресс».

По его словам, никто не собирается устраивать из церемонии бракосочетания «массовую попойку».

«Решили скромно, тихо пойти расписаться. Я ей сказал: «Лучше я тебе эти деньги дам, и лучше на них ты поедешь куда-нибудь отдохнешь либо на себя потратишь», — сказал Емельяненко.

Напомним, что 41-летний боец следующий поединок проведёт с Вячеславом Дациком в рамках турнира Hardcore Boxing в сентябре.

Последний бой Емельяненко провёл 24 февраля — тогда он на голых кулаках победил Джеффа Монсона. В MMA на счету Александра 28 побед, девять поражений и одна ничья. На боксёрском ринге он провёл два боя: в одном выиграл и один свёл вничью.

Ранее Емельяненко подтвердил, что он не намерен завершать карьеру спортсмена.