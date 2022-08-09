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Власти Москвы выдали разрешение на постройку центральной арены «Торпедо»

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Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил о выдаче разрешения на строительство нового спортивного объекта на месте комплекса имени Эдуарда Стрельцова.
Власти Москвы выдали разрешение на постройку центральной арены «Торпедо»
  • РИА Новости

«На данный момент застройщик получил необходимую разрешительную документацию для строительства нового спортивного объекта на историческом месте», — цитирует Бочкарёва официальный сайт мэра Москвы.

Отмечается, что стадион «Торпедо» до последнего времени оставался единственным из шестёрки арен для проведения матчей национального первенства по футболу, который не был реконструирован.

Арена по форме будет напоминать шестерёнку с эмблемы столичного клуба, а также сможет вместить более 15 тыс. зрителей.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк рискует потерять место работы.

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