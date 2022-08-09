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Хачанов одержал 200-ю победу в карьере

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Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг турнира в Монреале.
Хачанов одержал 200-ю победу в карьере
  • Gettyimages.ru

В стартовом матче россиянин обыграл аргентинца Франсиско Серундоло со счётом 7:6 (7:4), 5:7, 6:2. Таким образом, Хачанов одержал 200-ю победу в карьере.

На счету теннисиста также 154 поражения.

Во втором круге Хачанов сыграет с победителем пары Марин Чилич из Хорватии — Борна Чорич из Хорватии.

Напомним, что на турнире в Вашингтоне Хачанов не смог выйти в четвертьфинал, уступив японцу Йосихито Нисиоки.

Ранее Даниил Медведев высказался о давлении на турнире в Лос-Кабосе.

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